Aggredito sul palco durante uno spettacolo su don Pino Puglisi, il prete ucciso a Palermo da Cosa Nostra il 15 settembre 1993. E’ successo ad Angelo Sicilia, puparo che da anni porta in scena rappresentazioni sui temi dell’antimafia. In questo caso si trattava di Padre Pino Puglisi, un prete contro la mafia. Secondo il racconto di Sicilia, dopo aver chiesto silenzio a un uomo che stava da diverso tempo disturbando lo spettacolo, quest’ultimo è salito sul palco aggredendolo fisicamente e distruggendo i due microfoni di cui l’artista disponeva, rendendo impossibile il proseguimento dello spettacolo.

La tranquillità si è ristabilita solo dopo l’intervento dei carabinieri, che hanno portato via l’aggressore e placato i suoi familiari anche loro accorsi per interrompere lo spettacolo. Per evitare ulteriori tensioni i carabinieri hanno deciso di scortare Sicilia e altre persone che avevano preso parte allo spettacolo fino all’autostrada. Il burattinaio ha intenzione di sporgere denuncia: ha detto che non è la prima volta.