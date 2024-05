Il Quotidiano Nazionale ha pubblicato in esclusiva le drammatiche immagini riprese dalla bodycam di uno dei poliziotti, durante l’arresto a Miami dello studente 25enne italiano Matteo Falcinelli. Il giovane viene buttato a terra, con una cinghia gli agenti gli legano le caviglie, e poi la collegano alle manette strette intorno ai polsi. Il giovane urla: “Please, please” dice rivolgendosi agli agenti, che poi tirano con forza e lo lasciano a terra in cella. Il giovane, originario di Spoleto si trovava negli Stati Uniti per frequentare un master presso la Florida International University.

video gentilmente concesso da Quotidiano Nazionale