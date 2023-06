Rovazzi e Orietta Berti hanno lanciato il singolo estivo e aspirante tormentone, la Discoteca Italiana. E a Milano, al party di presentazione, c’era davvero un mucchio di gente, vip compresi. Persino Fabio Fazio si è palesato per l’amico Rovazzi e il conduttore si è attovagliato, tra gli altri, con Barbara D’Urso, Rovazzi, Berti, Giulia Salemi, Massimo Boldi.… Seduta accanto ad Orietta Berti, la conduttrice di Pomeriggio5 ha immortalato una scena che sta facendo il giro dei social: Orietta che assaggia il primo gin tonic della sua vita. “Com’è?”, chiede la conduttrice. E l’espressione della cantante diciamo che suggerisce tante cose, ma non uno sconfinato apprezzamento: “Sembra una medicina, è amaro“. “Scusa dov’è Otis?”, chiede poi D’Urso a Berti (Otis è figlio e manager della cantante). “Otis sarà giù appoggiato al banco del bar perché dirà ‘non c’è posto per me, non voglio disturbare, sto qua”. “Ma come non c’è posto per lui?”, ribatte D’Urso.