Maria De Filippi ogni anno fa sognare gli spettatori con gli amori che nascono nei suoi programmi televisivi. E la coppia Isabella Ricci e Fabio Mantovani era tra quelle che più aveva fatto appassionare i fan. Si erano conosciuti a Uomini e Donne over e dopo poche settimane avevano capito di essere follemente innamorati l’uno dell’altra. Dopo la fine del programma, avevano continuato il rapporto e il loro amore, cresciuto di giorno in giorno, li ha portati a decidere di convolare subito a nozze. Così, il 28 maggio 2022 si erano sposati nel paese di Fabio, a Pescantina (Verona). Negli ultimi tempi però, vista l’assenza dai social dell’imprenditrice e il fatto che avevano smesso di seguirsi a vicenda su Instagram, si erano fatti sempre più insistenti i rumors riguardo una possibile crisi. A confermare le voci ci pensa la stessa Isabella che, a sorpresa, ha deciso di rompere il silenzio con un post: “Il 6 giugno mi sono separata legalmente. Quando è troppo bello per essere vero… non è vero“, le sue parole.