“Canto proprio di me**a, mi trucco proprio di me**a. Ho spento la tv perché non mi voglio vedere, non riesco. Devo prendermi un periodo di vacanza, ma cosa posso fare? Ho sempre lavorato, non so stare ferma. Però non sto bene”. È questo il duro sfogo a cui si è lasciata andare Arisa, confidandosi con i suoi follower nella serata di venerdì 2 giugno, mentre in tv andava in onda su Rai 1 “Tutti i sogni ancora in volo”, il programma di Massimo Ranieri in cui c’era anche una sua esibizione.