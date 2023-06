C’è del tenero tra Luca Vezil e Virginia Stablum. La conferma è arrivata dai social della coppia, dopo che le voci di una vicinanza tra i due si erano rincorse per qualche tempo, facendosi sempre più insistenti. In particolare, è stato un video pubblicato dall’ex fidanzato di Valentina Ferragni a chiarire la situazione: nel post, pubblicato su Instagram, Vezil assapora compiaciuto un gelato. Stablum non ha perso tempo e ha subito commentato: “Qualcuno direbbe ‘Vorrei essere quel gelato’”. Immediata la replica di lui: “Qualcuno l’ha detto mentre facevo il video”. “Non ricordo”, ha concluso ironicamente l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dimostrando che la risposta di Vezil alludesse proprio a lei. Non solo: basta dare un’occhiata ai recenti post pubblicati dai due sui social per scorgere ulteriori segnali: intanto lo scorso weekend sono andati insieme ad aiutare le persone colpite dall’alluvione in Emilia Romagna, poi non mancano i commenti e i like sotto le rispettive foto.

CHI È VIRGINIA STABLUM – Rappresentante dell’Italia a Miss Universo 2023, Virginia Stablum è nota al pubblico del piccolo schermo per la passata relazione con Ignazio Moser (attuale compagno di Cecilia Rodriguez) e per la sua partecipazione a Uomini e Donne nel 2018. Corteggiatrice di Nicolò Brigante, fu la scelta del tronista. La storia d’amore dei due, però, durò solo pochi mesi, prima che le loro vite prendessero direzioni diverse. Nel corso degli anni, Stablum ha poi proseguito la propria carriera come influencer e modella e su Instagram vanta un seguito di oltre 430.000 persone.

LUCA VEZIL E LA STORIA D’AMORE (FINITA) CON VALENTINA FERRAGNI – Luca Vezil, invece, è conosciuto soprattutto per la sua relazione, durata dieci anni, con Valentina Ferragni, sorella della più celebre influencer e imprenditrice Chiara. La loro storia d’amore è terminata di recente, ma i due sono rimasti in ottimi rapporti. E come l’ex fidanzato – che sta ormai vivendo apertamente la relazione con Virginia Stablum – anche la più piccola delle sorelle Ferragni sarebbe tornata a innamorarsi. La sua nuova fiamma? Matteo Napoletano, studente 22enne. “C’è sempre stato chi mi diceva che ero solo ‘il fidanzato di’ o ‘il fidanzato della sorella di’ o anche ‘il fidanzato della sorella della moglie di’ e via così, fino alla quinta generazione” – ha raccontato Vezil in una recente intervista al Corriere della Sera –. “In realtà io e Valentina ci siamo fidanzati quando Chiara stava iniziando a usare i social e io, confesso, non sapevo proprio chi fosse. Sono stato io a convincere Vale a usare i social: lei era un po’ restia perché lo faceva già sua sorella. Aveva 20 anni, io 21 e con molta leggerezza abbiamo iniziato a pubblicare”.