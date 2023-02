Luca Vezil è stato ospite di Claudia Rossi e Andrea Conti al talk Programma. Al timone di “Are You The One? Italia” di MTV, prodotta da Fremantle e disponibile su Paramount+, il content creator da oltre 1 milione di follower ha raccontato anche di come la scelta di fare questo show sia stata un po’ della sua ex Valentina Ferragni e un po’ del suo manager. Non solo: “Sì, è vero, quessta via che ho scelto ha comportato anche delle scelte di vita. Come io ho il mio lavoro e ho aggiunto anche questa componente, Valentina ha il suo lavoro, il suo brand, quindi ha tante cose a cui pensare. Ci siamo trovati ad un punto in cui non riuscivamo a “matchare” tutto il resto…“. E ancora: “Io e Vale siamo cresciuti insieme laddove ancora niente di tutto questo era reale, prima del mondo di Instagram. Ci siamo sempre supportati e quindi l’affetto e il supporto non mancheranno mai”.

“Are You The One? Italia”, condotto da Vezil su Paramount +, è un dating-game in cui dieci ragazzi e dieci ragazze dovranno trovare il vero amore. Un pool di esperti, infatti, ha selezionato i venti concorrenti abbinandoli in dieci coppie perfette. Per vincere il montepremi di 200mila euro i ragazzi dovranno individuare tutti i dieci match, pena la perdita dell’intera somma di denaro.