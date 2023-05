“Il centrodestra vince queste elezioni amministrative e conferma il suo radicamento e la sua forza”. Così la premier Giorgia Meloni, con un video pubblicato sui social, ha esultato con un video pubblicato sui social per i risultati elettorali che ha visto il centrodestra trionfare nelle principali città al voto. “Abbiamo ottenuto conferme importanti e qualche vittoria che potrebbe definirsi storica, come ad Ancona – ha aggiunto – A conferma del fatto che non esistono più le roccaforti”. Il risultato, ha continuato, “ci incoraggia ad andare avanti e fare ancora meglio”.