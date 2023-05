L’affluenza è in calo ai ballottaggi in 7 città capoluogo e 34 Comuni maggiori. L’ultimo dato disponibile, registrato alle 23, è al 37,51 per cento, in flessione significativa rispetto al primo turno (alla stessa ora aveva votato il 45,43 per cento). Tra le città che devono decidere il proprio sindaco ci sono Vicenza, Ancona, Pisa, Siena, Massa, Terni e Brindisi.

In Sardegna, dove si vota al primo turno per 171 Comuni, l’affluenza alle 23 è stata di poco più del 47 per cento (contro il 62,86 per cento delle precedenti comunali). Accade la stessa cosa anche in Sicilia, dove pure si vota per il primo turno in 128 Comuni. Alle 23 la partecipazione degli aventi diritto si è fermata al 44,38 per cento, più bassa in tutti i comuni rispetto alla scorsa tornata elettorale. In particolare nei quattro capoluoghi dell’isola: a Catania l’affluenza è stata del 39,89 per cento con un calo del 13,24; a Ragusa del 43,31 con un -15; a Siracusa del 42,40 per cento con -12,9 mentre a Trapani ha votato il 42,89 per cento con una flessione che ha raggiunto il 16,27 per cento.

I seggi sono riaperti alle 7 e chiuderanno alle 15: lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi.