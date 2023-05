Durante un incontro con il presidente ucraino Zelensky, il senatore americano Lindsey Graham, lo scorso 26 maggio, ha definito la morte dei russi come “il miglior denaro mai speso” dagli Usa. Lo si sente in un video pubblicato da diversi media. La frase è pronunciata in risposta a un’affermazione del presidente ucraino, che lo ringrazia per la visita e il sostegno. Il senatore lo incalza: “liberi o morti” e Zelensky risponde: “Voi siete liberi” e il senatore continua: “lo sarete anche voi”. Poi le frasi incriminate: “I russi moriranno, i soldi meglio spesi”.

La replica di Mosca è arrivata dal vicecapo della sicurezza nazionale Dmitrij Medvedev, che ha bollato Graham come “Vecchio pazzo”, respingendo al mittente le accuse sostenendo che “non solo in America si uccide di routine, ma vengono spesi soldi sporchi per assassinare i senatori”, ricordando il triste destino di tanti politici americani assassinati nel corso dei decenni.