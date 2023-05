Chi è, e da dove viene, Daniel Bameyi? È la domanda che si pongono tutti dopo aver visto giocare, e molto bene, il capitano della Nazionale nigeriana Under 20 che mercoledì scorso ha battuto l’Italia per 2-0. Forte, veloce, intelligente Bameyi, in grado di arginare al massimo i forti attaccanti dell’Italia Under 20, molti dei quali già professionisti: una prestazione degna di finire con doppia sottolineatura sui taccuini degli osservatori presenti in Argentina.

Il difensore, che all’occorrenza può giocare anche terzino o mediano ha (avrebbe) 17 anni e secondo Transfermartk vale 250mila euro. Varrebbe la pena investirci anche qualche milioncino, volendo. Già… ma a chi darli? Sì, perché Bambeyi viene segnato come appartenente allo YumYum Fc: in Nigeria non esiste alcun team con questo nome, di certo non nella Npfl, la Serie A nigeriana che pure conta 20 squadre e a quanto pare neppure nelle carte della Federcalcio. Tant’è che sui media nigeriani il YumYum – che tradotto suonerebbe come il “GnamGnam” o il “Mmm”, inteso come l’espressione che si fa quando si vede qualcosa di saporito – viene definito come “Non league side”, cioè squadra esterna al campionato, con l’aggiunta “che nessuno sembra conoscere”.

Infatti navigando internet il YumYum viene fuori solo in relazione a Bameyi e solo a partire dalla seconda metà del 2022, ovvero quando il giovane calciatore ha iniziato la propria trafila in nazionale. Prima del giugno 2022 la squadra in questione pare non esistere, e ad oggi anche la pagina Instagram risulta cancellata. Nelle perplessità dei media sportivi nigeriani Bameyi viene anche convocato in nazionale maggiore da Josè Peseiro. Una convocazione che genera diversi dubbi perché in sostanza nessuno aveva mai visto il ragazzo all’opera e perché secondo media sportivi e tifosi nigeriani altri giocatori, anche dell’Under 20, si erano messi in luce più di Bameyi.

Peseiro sollecitato dalle domande aveva motivato così la scelta a AllNigerianSoccer: “Ci sono molti giocatori, non è facile. Bameyi è un difensore, può giocare come difensore centrale di destra e terzino destro”. È sostanzialmente in quel momento, a marzo del 2023, che si inizia a parlare di Bameyi. La testata OwnGoalNigeria ha provato a saperne di più, ponendo cinque domande sul club Yum Yum, sulla reale età del calciatore e altro. Un giornalista nigeriano che lavora in Germania, Lolade Adewuyi, ha sollevato diverse critiche, parlando apertamente di un caso di corruzione.

Tuttavia le perplessità tecniche da questo Mondiale Under 20 sembrano avere poco senso: Bameyi sembra non avere nulla in meno rispetto ai suoi pari età, se di pari età si tratta. Restano quelle esistenziali: chi è? Da dove viene?