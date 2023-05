Tragedia questa mattina all’Ecocentro di Portoscuso, nel Sulcis. Fabrizio Cherchi, un uomo di 58 anni che doveva disfarsi di alcuni sfalci di erba – non era un operaio, come sembrava inizialmente – è caduto in un compattatore di rifiuti ed è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 con un’ambulanza, una medicalizzata e l’Elisoccorso, ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. All’Ecocentro sono arrivati i carabinieri della Stazione di Portoscuso, i colleghi della Compagnia di Iglesias e in un primo momento, quando si ipotizzava l’incidente sul lavoro, gli specialisti degli incidenti sul lavoro dello Spresal.

Cherchi stava scaricando dal suo pick-up le ramaglie nel compattatore quando la macchina è entrata in funzione e lui è caduto all’interno. Gli operai che si trovavano poco distante hanno subito bloccato il macchinario, ma per il 58enne non c’è stato nulla da fare.