Nella puntata di In Onda trasmessa su La7 il 20 maggio, il giornalista David Parenzo ha aperto il collegamento con la giornalista e collega Concita De Gregorio con queste parole: “Saluto Concita con questo splendido e inedito look“. La giornalista ha subito ribattuto: “È un sollievo“. Il 14 marzo scorso, De Gregorio, in un’intervista nello studio del programma Belve, condotto da Francesca Fagnani, aveva rivelato di aver avuto un tumore e di essersi dovuta sottoporre ad un’operazione lo scorso agosto: “Ora faccio terapia tutti i giorni. Ne parlo al passato perché ho tolto tutto, ma non si può mai parlare completamente al passato. Adesso indosso una parrucca”.