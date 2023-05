Una serata con degli amici tra i canali di Amsterdam si è trasformata in tragedia per Gabriele Gallani, 24 anni, residente in provincia di Parma. Il giovane ha perso la vita dopo essere caduto in un canale della capitale olandese, mentre si trovava in Piazza Dam con degli amici. Nessuno dei suoi amici, circa una decina, si è accorto della scomparsa dell’amico, ma una volta perso di vista, hanno subito lanciato l’allarme: sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi e il 24enne è stato trasportato in ospedale, dove è morto la mattina di domenica 21 maggio all’alba. Il tutto si è verificato nella serata tra sabato e domenica. Gli inquirenti stanno indagando sulle possibili cause per cui il giovane sarebbe finito in acqua.

La polizia olandese ha diffuso un appello per cercare dei testimoni che possano aiutare a ricostruire quanto avvenuto. Secondo quanto ha riportato la Gazzetta di Parma il ragazzo, giocatore nonché capitano del Team Traversetolo, squadra emiliana che milita in promozione, sarebbe dovuto tornare in Italia per scendere in campo con la sua squadra. Dopo la notizia della sua scomparsa, il match è stato annullato. La sua squadra ha annunciato nella sera di sabato la scomparsa del proprio calciatore, ricordandolo in una nota pubblicata sui social: “Difficile trovare le parole per quanto accaduto, forse quelle giuste sono CIAO e GRAZIE ma non lo sappiamo. Sei arrivato che eri un ragazzino e sei diventato una nostra colonna, l’unica cosa che possiamo fare in questo momento è tenere il tuo ricordo vivo dentro di noi. Inutile al momento aggiungere altro. Ciao Gallo“, ha concluso il club.