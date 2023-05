In queste ore dopo l’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna sono tanti i vip, delle zone colpite e non, che hanno mandato appelli, lanciato messaggi di solidarietà e seguito la vicenda con apprensione. Tra questi c’è anche Laura Pausini, originaria proprio di uno dei comuni colpiti, Solarolo, in provincia di Ravenna.

La cantante non può essere fisicamente lì ma ha deciso di condividere, tra le altre cose, anche un messaggio dedicato ai genitori. In un post di Pausini, papà Fabrizio e mamma Gianna sono immortalati mentre puliscono il fango in quello che sembra essere il cortile di una casa e lo scatto è accompagnato da una scritta carica di orgoglio: “I miei genitori, 78+75. L’esempio di una vita. Grazie per averci insegnato a non arrenderci mai“.

Ma non solo. In un post precedente la cantante aveva dedicato delle parole per la sua amica Elisa, anche lei colpita dall’alluvione. “Questa è Elisa, la mia amica e compagna di scuola, e questa è la mia Solarolo. Ma oggi sono così tanti paesi e città dell’Emilia Romagna. Tantissimi stanno aiutando, e molti, come me, vorrebbero aiutare ma si sentono impotenti perché dobbiamo giustamente lasciare che siano le forze dell’ordine a gestire tutto, come ci è stato chiesto. Ci sarà da ricostruire e riportare in vita speranza e case. Stiamo uniti anche da lontano. Io vi terrò aggiornati come posso. Anche io come tanti di voi sono in attesa di comunicare con parenti e amici. Anche io come tanti di voi ho la mia casa e il mio fan club completamente allagati. Per fortuna quando ieri è successo tutto, erano vuoti. Vi aggiornerò anche sulla festa del fan club e ciò che succederà appena mi verranno date notizie. Forza Romagna terra mia. Ti amo”

La cantante nelle storie di Instagram sta continuando anche a pubblicare gli appelli delle associazioni impegnate nell’emergenza, condividendo anche foto e video di quanto sta accadendo.