Chiara Ferragni e Fedez, ormai si sa, si portano dietro le polemiche. Talmente tante da travolgere anche altre persone. Come è accaduto a Katia Follesa, finita nel mirino dei social per aver presentato l’anteprima della serie sulla coppia, The Ferragnez, lo scorso mercoledì a Milano.

La comica e conduttrice ha condiviso sui social un post, accompagnato da diverse foto della serata, in cui ha lanciato la serie, ricevendo però molte critiche. “Katia i Ferragnez anche no”, ha scritto un utente. “Mi dispiace, seguo te, ma loro no”, fa presente qualcun altro. “Certe serie sono un’offesa all’intelligenza”, fa notare ancora un altro utente. Tra i commenti negativi anche quello di Ornella Muti che, sotto al post di Follesa ha scritto: “Non posso vedere queste cose superficiali e poco costruttive. Per non parlare di quei poveri bambini privati della loro privacy ancora e ancora e ancora. Chiunque sostiene questa follia … secondo me dovrebbe farsi un esame di coscienza”.

La riposta della comica, comunque, non è tardata. “Non ho capito scusate – ha scritto in una storia su Instagram – Il disappunto qual è? Che ho presentato un evento che riguarda i Ferragnez? Mi sembra follia. La mia risposta è…mi è piaciuto un sacco fare il mio lavoro”.