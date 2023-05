“Dario e Franca erano rari esemplari di intellettuali che sono sempre andati contro il potere. Loro si sono sempre infischiati delle convenienze politiche”. Marco Travaglio, direttore de il Fatto Quotidiano, ricorda Franca Rame nel corso della tavola rotonda “L’eredità di Franca Rame” al Piccolo Teatro Grassi di Milano. La discussione si è tenuta a conclusione di un ciclo di incontri per ricordare l’attrice, scomparsa dieci anni fa. “Mia madre ha fatto parte della schiera di donne coraggiose che hanno cambiato la dimensione dell’essere donna”, racconta il figlio Jacopo Fo a ilFattoQuotidiano.it. Ma cosa rimane oggi di Rame? Per la nipote Mattea, figlia di Jacopo, “l’eredità che mia nonna ha lasciato ai più giovani è sicuramente quella delle battaglie sociali e dell’indignazione, per raccontare le ingiustizie del proprio tempo”.