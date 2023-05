Nelle stesse ore in cui sale il numero delle vittime a seguito dell’alluvione in Emilia Romagna, c’è chi ne approfitta per sponsorizzare un sito di aste online. O almeno questa è l’accusa che alcuni utenti del web stanno muovendo nei confronti di Luca Onestini, ex tronista e gieffino nato in provincia di Bologna nel 1993. Tutto nasce da alcune Instagram stories pubblicate da Onestini ieri 18 maggio: “Questo tempo continua a farci penare, però l’importante è trovare un senso anche alle cose che troppo senso non hanno, cercare di rendere produttivo ogni secondo”. In seguito ha aggiunto: “Quindi, se le strade sono chiuse e uscire di casa non è possibile, ne approfitto e gioco un po’ su Bidoo (sito di aste online, ndr) Ci sono un sacco di prodotti interessati”. E poi ecco la sponsorizzazione: “Clicca qui, ti regalo 20 puntate GRATIS accessibili solo tramite questo link”. Il video è stato ripubblicato su Twitter anche da @FranAltomare, che ha scritto: “Mettere una roba del genere insieme ad una tragedia di dimensioni incalcolabili. RIP amico mio. E mo’ si punta su Bidoo”.

Una critica negativa, una delle tante. Basta scorrere i commenti, infatti, per accorgersi del malumore che serpeggia sul web dopo le dichiarazioni quantomeno fuori luogo dell’ex volto noto di Canale 5: “La sensibilità, il tatto, l’empatia”, ha scritto qualcuno ironicamente. E ancora: “Ma come fanno a essere così scemi?”, “L’oblio per queste persone è l’unica scelta”, “Purtroppo riuscire a tacere è diventata una dote”. Qualcun’altro, però, la pensa diversamente. Come Alberto, secondo cui non ci sarebbe alcun collegamento tra la tragedia in Emilia Romagna e le parole di Onestini. “Ma sta facendo brutto tempo in tutta Italia, è palese che fa riferimento alla pioggia e al maltempo racchiuso come evento atmosferico che ti porta a non uscire di casa, perché comunemente quando piove si è portati a spostarsi di meno e non uscire. Raga…No!”. Quindi altri utenti hanno spiegato che Onestini vivrebbe a Cesenatico. Ma ad ogni modo, se anche vivesse altrove, avrebbe potuto evitare: “Scusami, mi permetto comunque di sottolineare il fatto che, indipendentemente dal fatto che costui si trovi in zone ad alto rischio alluvione, il rispetto in primis. Tutti sappiamo la situazione che si sta vivendo in Emilia Romagna”, “Basta difendere l’indifendibile. Le strade sono chiuse in tutta Italia? No”. Un siparietto triste, ma che non ha minimamente scalfito l’influencer. Al momento, infatti, non risulta alcun commento sul ‘caso’ da parte del diretto interessato, che stamattina ha salutato i propri follower (1.3 milioni su Instagram) con lo scatto di due bei cappuccini e un “Good Morning”. Sì, speriamo tutti che oggi possa essere una buona giornata. O almeno migliore, per chi sta soffrendo, per chi dovrà ricostruirsi una vita, dopo un evento così drammatico.