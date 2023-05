È approdata su Prime Video la seconda e attesa stagione di The Ferragnez. La serie ha l’intenzione di essere l’occhio indiscreto nella vita della famiglia più social di sempre. Chiara Ferragni e Fedez “si guardano allo specchio” e, grazie ad alcune sedute dallo psicologo, cercano di comprendere ciò che non funziona nella loro vita. Un backstage tra social e real life, dove i 15 secondi utilizzati per registrare le stories Instagram sembrano dilatarsi verso l’infinito. La serie è stata anticipata da una grande e trionfante presentazione all’Arco Della Pace, Milano, organizzata da Amazon Prime Video.

Una scelta dell’imprenditrice digitale per incontrare da vicino i numerosi fan (oltre 29 milioni su Instagram). Sul palco, insieme a Chiara e Fedez, anche Katia Follesa. La comica ha avuto il compito di indagare su ciò che la coppia ha dovuto affrontare e cercare di superare in questi ultimi mesi. “The Ferragnez ha rafforzato il vostro rapporto?“, ha chiesto la conduttrice. Un scambio tra ironia e serietà tra i due, con Ferragni decisa a dire “sì” e Fedez a ribattere “L’ha rafforzato?”.

Su Prime Video sono già disponibili i primi 4 episodi. Il 25 maggio saranno invece rilasciati gli ultimi 3 relativi alla chiusura della serie. Per il gran finale legato alla partecipazione di Chiara al Festival di Sanremo dovremo aspettare settembre 2023. La prima parte di The Ferragnez 2 è quindi un racconto degli ultimi mesi: dal tumore di Fedez, MET Gala, backstage di LoveMi, l’annuncio al Tg1 di Ferragni come co conduttrice al Festival di Sanremo e alcuni momenti di crisi e litigate tra i due. Momenti normali in una coppia ma amplificati dai commenti sui social. Molti utenti in queste ore stanno polemizzando su alcuni passaggi del doc, per esempio Fedez in ospedale, al momento della diagnosi di cancro al pancreas.

“Era proprio necessario portare le camere in ospedale fino all’ingresso in sala operatoria? Qui non c’è nulla di normale, tutto patologico”, commenta un utente su Twitter. Gli fa eco un altro: “Delle lacrime sono studiate anche le inquadrature. Prima di piangere devi sapere esattamente dov’è la telecamera”. Ma anche: “Ho terminato il primo episodio e sto piangendo come una matta. Quanto amore, quella stretta di mano tra loro è la vita vera”.