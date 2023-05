Malika Ayane non si ferma un attimo. L’11 maggio l’artista sarà al Teatro Repower di Milano con il charity show “Italy Bares – Secondo Tempo” per sensibilizzare sul tema AIDS e HIV, ma soprattutto combattere la cultura del pregiudizio e dello stigma. Poi Malika pubblicherà il 9 maggio il libro “Ansia da felicità”.

“L’idea del libro nasce all’inizio del 2022. È stato un anno particolare per me – ha dichiarato Malika -. È stato un susseguirsi di una cosa dietro l’altra, con tanti cambiamenti. Ho attraversato un periodo simile ad alcune storie dell’eroe (che sarei io) a cui capitano una serie di sfighe una dietro l’altro. Così ti ritrovi ad alzare asticella e a lanciarti in qualche spunto di riflessione. Ho smesso di chiedermi ‘perché?’ e ho iniziato a chiedermi ‘perché no?’. Invece di rimandare tante cose al giorno in cui sarei stata perfetta, ho pensato di scriverlo e basta. Ci perdo io se non sperimento, se non mi do una possibilità anche solo a provare cose nuove”. Durante il talk Malika ha annunciato che sta lavorando al prossimo disco, che uscirà entro il 2023 e non comunque in estate, che le piacerebbe condurre il Festival di Sanremo 2024: “Penso che mi divertirei molto”.