L’esperta di immagine e armocromista Rosella Migliaccio ha analizzato i look di Elly Schlein e di Giorgia Meloni, che ieri si sono incontrate a Palazzo Chigi per parlare di riforme. Secondo Migliaccio il loro è “uno scontro cromatico, bianco e nero da una parte (Meloni) e un colore della gamma del rosso (Schlein). Scelgono entrambe colori molto forti, dal significato ancestrale”. Miglaccio, nel 2019, ha pubblicato il best seller Armocromia.