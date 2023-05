“Ci sono giorni indimenticabili nella vita: oggi è uno di questi. Buona vita Giacomo”. Ecco le parole che Ezio Greggio ha pubblicato su Instagram due giorni fa, il 7 maggio scorso. La didascalia accompagna uno scatto insieme ai suoi due figli, Gabriele (28 anni) e Giacomo (32 anni). Tutti e tre vestiti elegantissimi, in occasione del matrimonio di Giacomo, nato dall’amore del conduttore di Striscia La Notizia con l’ormai ex moglie Isabel Bengochea. Come riportato da Fanpage.it, la celebrazione ha avuto luogo a Siena e precisamente nella meravigliosa cornice di Villa Cetinale. Qui Giacomo e Shereen Doummar si sono detti sì, dopo 8 anni di fidanzamento. I due vivono a Londra, dove lui si occupa di business development mentre lei di architettura. Ma torniamo alle nozze. Sì perché c’è un dettaglio che in molti hanno notato. Pare, infatti, che la fidanzata di Ezio Greggio, Romina Pierdomenico, non fosse presente al matrimonio. Come mai? Impossibile saperlo.

LA STORIA D’AMORE TRA EZIO GREGGIO E ROMINA PIERDOMENICO – 69 anni lui e 29 lei: la loro storia d’amore ha fatto discutere per la differenza età. Parliamo di Ezio Greggio e Romina Pierdomenico. Lui affermato conduttore, comico, cabarettista, attore e sceneggiatore. Lei, invece, dapprima protagonista di programmi come Uomini e Donne e Temptation Island e poi è arrivata alla conduzione (“La sai l’ultima?“, su Canale 5 insieme a Greggio e ora “105 friends” su Radio 105). La ragazza abruzzese nel 2012 si è classificata seconda a Miss Italia, durante l’edizione vinta da Giusy Buscemi, ora affermata attrice. Greggio e Pierdomenico fanno coppia ormai dal 2018: “Tanti pregiudizi e commenti deplorevoli mi hanno accompagnato in questi anni, anche se io ho le spalle molto larghe – ha raccontato lei a Verissimo durante una recente intervista -. Ho sempre studiato e lavorato per raggiungere i miei obiettivi. Se nella vita ho incontrato un uomo fantastico come Ezio e me ne sono innamorata, non ho nessuna colpa”.

Insieme al conduttore hanno ripercorso la loro storia d’amore: “Il primo incontro è stato al Montecarlo Film Festival. Poi passano tre anni, io le scrivevo su Instagram. Ad un certo punto mi ha risposto e ci siamo dati il primo appuntamento, per il 4 luglio. Il destino ha voluto farci incontrare 24 ore prima dell’appuntamento che c’eravamo dati, a Milano”. “Io stavo andando ad una cena con amici e la vedo dall’altra parte della strada che noleggia una bicicletta. Mi avvicino e lei mi dice: ‘Sei in anticipo di un giorno?'”, ha detto Greggio. “Ma tu eri preoccupata per la differenza d’età? All’inizio?”, la domanda di Toffanin. Quindi Romina: “No, ti dico la verità. Banalmente mi sono sempre piaciute le persone più grandi di me. Mi aveva colpito perché aveva qualcosa che mi ha incuriosito. Certo, ha tanti anni più di me, è normale farsi delle domande. Però poi, frequentandoci, mi ha rapita. E a chi diceva che saremmo durati un mese, massimo un anno, invece eccoci qui”. “Siamo una coppia normale: andiamo al cinema, vediamo le serie tv, ci alleniamo insieme. Gelosia? Un po’ sì, ma ormai tutto è maturato”, hanno infine concluso felici.