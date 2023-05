Il ristorante stellato obbliga i bimbi sotto i 12 anni a rimanere seduti a tavola per tutta la durata del pasto e scoppia la polemica. La regola imposta dal ristorante spagnolo O Fragón, a Fisterra, nell’estremo ovest della Galizia in Spagna, è molto chiara. “I bambini sotto i 12 anni devono restare sempre a tavola accompagnati dai genitori, se così non fosse bisognerebbe ripensare alla prenotazione”, spiega il sito del ristorante segnalato da anni sulla Guida Michelin.

Solo che un signore che voleva andare a cenare sulla Costa da Morte su Twitter ha posto il problema polemizzando con le regole imposte dallo stellato: “Ho due figli. Sono andato a prenotare in un noto ristorante della Costa da Morte. Leggo sul web: ‘I bambini sotto i 12 anni devono rimanere seduti durante tutto il pasto; se venite con i bambini chiamate prima di prenotare’. Ditemi voi, dissuasivo, intimidatorio o discriminatorio?”. Tantissimi i commenti seguiti al tweet del signore, soprattutto molto diversi tra loro: da chi gli ha rifilato supercazzole legate alla sicurezza (ad ogni modo l’O Fragon è in mezzo alla natura e pare che bimbi lasciati scorrazzare avanti e indietro rischino di perdersi nel bosco circostante) e chi gli ha sbattuto sul muso la realtà: i bambini al ristorante (stellato o meno) se non se ne stanno buoni al loro tavolo disturbano ampiamente gli altri commensali.