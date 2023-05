Con “Un mondo d’amore”, uno dei successi di Gianni Morandi più amati dal pubblico, è iniziato nell’Aula del Senato il concerto dello stesso Morandi per i 75 anni del Senato della Repubblica. “L’emozione c’è”, ha confessato Morandi subito dopo il primo brano, ricordando come quando nel 1948 si tenne la prima seduta del Senato lui “aveva già tre anni”. Il brano successivo, con un salto di decenni, è stato “Apri tutte le porte”, cantato nel 2022 a Sanremo. Oltre al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e alla premier Giorgia Meloni (seduti accanto), ci sono numerosi ministri – tra gli altri Antonio Tajani, Raffaele Fitto, Luca Ciriani, Gennaro Sangiuliano, Anna Maria Bernini, Elisabetta Casellati, Matteo Piantedosi, Guido Crosetto, Daniela Santanché, Eugenia Roccella – i capigruppo parlamentari, i senatori a vita Mario Monti e Liliana Segre, gli ex presidenti della Camera, Gianfranco Fini e Pier Ferdinando Casini. Quest’ultimo è seduto accanto al leader di Italia viva ed ex premier, Matteo Renzi. Presente anche Silvana Sciarra, presidente della Corte costituzionale e Amir Ohana, presidente della Knesset israeliana.