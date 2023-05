È stato arrestato e sottoposto a fermo l’uomo accusato di aver rapito e violentato una ragazza di 16 anni mercoledì scorso a Latina: si tratta di Dragos Daniel Marcu, cittadino romeno senza fissa dimora di 31 anni, già noto alle forze dell’ordine e con diversi precedenti penali. Gli uomini della squadra mobile della Questura di Latina erano sulle sue tracce da giorni e avevano diramato una foto segnaletica: Marcu è stato identificato dalla 16enne e dal ragazzo di 18 anni che era con lei. Il trentunenne, un volto conosciuto a Latina Scalo è stato arrestato mentre si nascondeva alla Mistral, la fabbrica abbandonata a Pontenuovo, nel territorio di Sermoneta, sempre in provincia di Latina.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, nel tardo pomeriggio di mercoledì 3 maggio la vittima si era allontanata insieme ad un amico per appartarsi nella sua minicar in una zona industriale poco distante dalla stazione ferroviaria di Latina: la coppietta lo avrebbe sorpreso mentre era intento a drogarsi con del crack all’interno del sito dismesso dell’ex zuccherificio di via delle Industrie, ora in completo stato di abbandono e degrado, dove i due erano arrivati in microcar parcheggiando all’interno dell’area di oltre 10.000 metri quadri. A quel punto l’uomo si è avvicinato, ha aperto la portiera, sferrato un pugno al ragazzo ed è partito alla guida del mezzo, portando con sé la giovane, di cui poi ha abusato. La sedicenne era stata ritrovata all’indomani mattina dalle forze dell’ordine, in stato di choc e con alcune ferite al volto.