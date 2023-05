“L’appiattimento del PD di Schlein a sinistra è evidente che crea spazi di malessere in quell’area riformista, riconducibile alla vecchia Margherita. Occorre un grosso lavoro da parte di Forza Italia per intercettare questo malessere”. Lo ha dichiarato Il presidente emerito del Senato della Repubblica Renato Schifani, a margine della convention di Forza Italia a Milano.

“Incontro con Fitto? Estremamente positivo, abbiamo individuato la possibilità di recupero per alcuni stanziamenti. Grandi interventi e grandi progetti, siamo stati d’accordo”, ha aggiunto Schifani.