“Non ho mai amato le etichette. Una persona mi interessa per com’è, indipendentemente dal genere. In generale, potrei innamorarmi di un ragazzo, così come di una ragazza”, queste le parole pronunciate qualche giorno fa da Chiara Capitta, figlia di Lorella Cuccarini e Silvio Testi. Le dichiarazioni della ragazza classe 2000, capitano della squadra femminile della Roma, hanno fatto il giro della rete, apparse di fatto come un coming out.

“Sono molto stupita che si sia creato clamore per una semplice affermazione. Non ho trovato nulla di azzardato nelle sue parole. È grande, è libera di esprimere ciò che sente“, il commento di Lorella Cuccarini. La showgirl, impegnata da due stagioni come coach nel talent show Amici, rompe il silenzio: “Rispetto le idee e la vita dei miei figli. Se si fidanza con una donna? Non avrei problemi, non ne avremmo, non ci sono barriere nella nostra famiglia“, mette in chiaro in un’intervista rilasciata al settimanale Gente.

“Se c’è una cosa che io e mio marito abbiamo sempre pensato è: l’importante è che i nostri figli compiano scelte che li portino ad essere felici“, ha concluso la showgirl. Madre di quattro figli: Chiara, Giorgio, Sara e Giovanni. A Verissimo la ragazza 22enne aveva raccontato di occuparsi dei social della mamma: “Da un anno ormai la aiuto con la gestione dei social e devo dire che mi diverte tantissimo. Ogni volta è una scusa per fare un po’ le pazze, e per cantare in macchina a squarciagola. E tutto questo mi diverte moltissimo, perché voi vedete un lato di lei che a volte è un po’ più serio, ma a casa, invece, è una pazza scatenata”.