Può un naso diverso rovinare una carriera? Eccome. Specie se la sua nuova forma altera la fisionomia del volto. È successo a Priyanka Chopra, Miss Mondo nel Duemila. La sua vita e professione sono state travolte da un intervento chirurgico che doveva essere quasi di routine: la rimozione di un piccolo polipo al naso. Ma quando si è tolta le bende davanti allo specchio ha esclamato: sono davvero io questa? Non mi riconosco. Cos’è accaduto? Quella piccola operazione non è andata bene. Prima una serie di complicazioni, poi la ripresa. Ma con un risultato estetico che ha finito per alterare la sua fisionomia. Un naso dalla forma differente che l’ha resa irriconoscibile. Da quel momento tutto è andato storto. Il lavoro a rotoli ma anche l’equilibrio psicofisico è stato fortemente intaccato. Ed è arrivata la depressione.

Chi è Priyanka? Modella, cantante e attrice indiana, è stata giudicata la donna più bella del mondo nel Duemila. E poi per lei si sono spalancate le porte di Bollywood. E’ l’industria indiana dei kolossal cinematografici, un genere che nel suo Paese non conosce mai periodi di stanca. Dopo il podio conquistato come reginetta del pianeta sono arrivati, uno dietro l’altro, i contratti per il grande schermo. Ma il destino aveva in serbo una sorpresa amara. Il cambiamento di fisionomia del volto. Come in un film. Per via di quell’elemento fondamentale nell’estetica e armonia del viso, il naso, l’attrice ha perso le scritture già firmate: il suo nuovo aspetto non corrispondeva più a quei perfetti canoni di bellezza che il genere prevede. Poi la disistima, la disperazione, la depressione. Ci ha messo del tempo per uscire da quel tunnel ma ce l’ha fatta e, dopo mesi di crisi profonda, ha ritrovato l’equilibrio. Tanto da raggiungere la forza di raccontare tutto in tv, acclamata ospite de The Howard Stern Show. Dice: “Anche se la mia bellezza non è più super canonica, questa sono io e ne sono fiera”.

Oggi è di nuovo in pista, interprete della nuova serie Citadel che in Italia si vede su Prime. Con uno dei budget più stellari della storia: 300 milioni di dollari. I protagonisti dello show sono Richard Madden e appunto Priyanka, che interpretano rispettivamente gli agenti segreti Mason Kane e Nadia Sinh. In tv l’attrice ha ripercorso passo passo la sua vita. Nata a Jamshedpur, la città sede di tanti stabilimenti del gruppo Tata, si è trasferita negli Stati Uniti a 12 anni ma è tornata nel suo Paese a 16. Ha iniziato a lavorare nel mondo della moda e la sua bellezza non poteva passare inosservata. Un agente l’ha notata, l’ha portata sulle passerelle dei concorsi di bellezza. E’ arrivato il titolo di Miss India che le ha spalancato le porte al titolo mondiale.

Poi l’intervento al naso. Con un errore dei chirurghi che le ha stravolto i lineamenti. Ha rivelato che persino lei faticava a riconoscersi. Tre set già avviati infatti l’hanno rifiutata. La depressione è stato il passo successivo. Si era asserragliata in casa. Non voleva più uscire, mangiava il minimo necessario alla sopravvivenza.

“L’aspetto del mio viso era completamente diverso, non riuscivo a riconoscermi allo specchio. E sono entrata in una profonda depressione, nessuno mi offriva più ruoli, detestavo il mio viso: Mi guardavo allo specchio e dicevo: ‘chi sei’?”. E’ stato il padre medico Ashok Chopra a starle vicino. Trascorso un po’ di tempo l’ha incoraggiata a ulteriore intervento di rinoplastica. Stavolta è andato tutto per il meglio. L’errore è stato almeno parzialmente corretto.

Ora può anche consolarsi con l’amore e una famiglia che la adora. In un’altra recente intervista ha raccontato anche com’è nata la relazione che la lega al marito Nick Jonas, il cantante dei Jonas Brothers: “Non ho dato molte chance a Nick perché pensavo: ha 25 anni, è una rockstar, mentre io voglio sposarmi, voglio sistemarmi, voglio avere un bambino’”. Giocava anche la differenza d’età: “All’epoca avevo 35 anni, volevo stabilità e non ho dato abbastanza credito a Nick fino a quando non sono uscita con lui al nostro primo appuntamento. Abbiamo passato l’intera serata insieme e lì ho capito che mio marito è proprio come un’anima posata e calma. È la stabilità trasformata in forma umana”. Lui, Nick, non si è mai arreso. Alla fine i due si sono infatti sposati in due cerimonie sontuose e separate: una indù e una cristiana, a Jodhpur, in India, nel 2019. E’ arrivata poi Malti Marie. La prima passerella della bimba? La consegna della stella ai Jonas Brothers, la band di papà, sulla Hollywood Walk of Fame a gennaio. Lei aveva un maxi fiore sulla testa.