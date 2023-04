“Non ho mai amato le etichette. Una persona mi interessa per com’è, indipendentemente dal genere. In generale potrei innamorarmi di un ragazzo così come di una ragazza”. Così Chiara Capitta, 22 anni. La figlia di Lorella Cuccarini e Silvio Testi Capitta fa la calciatrice e gioca con la Roma. Rispondendo alle domande dei suoi follower su Instagram (“Ma tu sei etero?”, “Ti sei mai innamorata o sei mai uscita con una ragazza?”, “Hai mai provato sentimenti per una persona del tuo stesso sesso?”), Capitta ha chiarito che quello che le interessa è il sentimento verso una persona e non la distinzione di sesso. A Verissimo la 22enne ha raccontato di occuparsi dei social della mamma: “Da un anno ormai la aiuto con la gestione dei social e devo dire che mi diverte tantissimo. Ogni volta è una scusa per fare un po’ le pazze, e per cantare in macchina a squarciagola. E tutto questo mi diverte moltissimo, perché voi vedete un lato di lei che a volte è un po’ più serio, ma a casa, invece, è una pazza scatenata”.

