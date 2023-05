La partita Udinese-Napoli, valida per la 33esima giornata del campionato di Serie A è sold out, ma al Diego Armando Maradona. Il Napoli, infatti, ha raggiunto un accordo con Dazn per trasmettere la partita sui maxischermi dello stadio: tutto esaurito, come ci si aspettava dopo l’assalto al web da parte dei tifosi partenopei per acquistare un biglietto. Rimangono disponibili soltanto alcuni posti della Tribuna Posillipo, in area “hospitality” al prezzo di 100 euro a biglietto: per via di un errore del sistema, sul sito è aperta la “Tribuna Family”, in realtà sold out. I biglietti, in vendita dal 2 maggio alle ore 15.00, sono terminati durante la sera del giorno stesso: il costo del ticket, 5 euro, è uguale per ogni settore dello stadio.