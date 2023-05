Alessandro Bovolenta come il padre Vigor: a soli 19 anni il giocatore del Ravenna è stato convocato in Nazionale da Fefè De Giorgi per giocare la Nations League, torneo che anticipa gli Europei in Italia e le qualificazioni olimpiche. Il 19enne è stato scelto tra i trenta azzurri che parteciperanno alla competizione, nonostante la sua giovane età e il fatto che militi in A2. Una bellissima storia che connette il commissario tecnico degli azzurri con i due Bovolenta: infatti, ha giocato con il “Gigante del Polesine” per tanti anni e ora ha convocato il figlio di Vigor.

Bovolenta Jr. aveva 7 anni quando il padre è scomparso a 37 anni la notte del 24 marzo 2012, a causa di un malore accusato in campo durante la partita tra la sua Forlì e Lube Macerata. La morte di Vigor ha creato tanto sconforto nel mondo del volley, poiché considerato una leggenda dello sport. Suo figlio ha onorato la memoria del padre, trionfando agli Europei under 20 nel 2022 in finale contro la Polonia: è stato anche eletto miglior giocatore del torneo. Dopo aver deciso a 11 anni di seguire le orme del padre nella pallavolo, quindi, ora è a tutti gli effetti una grande promessa del volley italiano.