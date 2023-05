Avevano messo la moto in vendita, ma volevano fare un ultimo giro in sella: una coppia di fidanzati, Nicole Rebecca Gaia Bellusci, 24 anni e Antonio Cerruti, 31 anni, hanno perso la vita in un incidente stradale nel pomeriggio di sabato 29 aprile a Volpago del Montello, in provincia di Treviso. I due si trovavano a bordo di una Ducati Hypermotard, messa in vendita dalla ragazza esattamente due giorni prima della tragedia. La moto ha sbandato in una curva di una strada provinciale e si è schiantata contro un palo del telefono: a causa dell’impatto, sia il conducente che il passeggero sono morti sul colpo. Un ultimo giro che si è rivelato fatale. In corso le indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Montebelluna.