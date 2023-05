Diego Passoni sarà ospite di Programma martedì 2 maggio dalle ore 12.30 in streaming su Facebook e YouTube de Il Fatto Quotidiano e FqMagazine. Durante il talk, condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti, lo speaker di Radio Deejay presenterà “Ca**i Nostri – Cose tra maschi” su One Podcast e su tutte le piattaforme di streaming audio.

Solo 2 uomini su 10 in Italia si fanno visitare da un urologo e soltanto dopo i 50 anni di età. E il mito del “pistolero solitario” ha influenzato talmente tanto l’identità del maschio da lasciarlo spesso solo davanti ai dubbi e alle domande riguardanti il proprio organo sessuale, perché – al di là delle “spacconate” tra amici – alcuni temi restano per gli uomini dei veri tabù. Diego Passoni e l’urologo Nicola Macchione incontrano tanti altri “cowboy di oggi” – tra cui J-Ax, Max Pezzali, Tommaso Zorzi, Cristian Brocchi, Francesco Mandelli, Alvise Rigo, Luca Gervasi, Peter Gomez – per fare una cosa che non è stata mai fatta: farli parlare per la prima volta delle loro “pistole”.