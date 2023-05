Lunedì pomeriggio Piazza San Giovanni in Laterano a Roma si è popolata di fan provenienti da tutta Italia per l’iconico Concertone del Primo Maggio. Una maratona di 9 ore che è andata in onda anche su Rai3, RaiRadio2, RaiPlay e RaiItalia. Sul palco l’ormai insostituibile Ambra Angiolini e la new entry Biggio. Complice l’acqua torrenziale e il pubblico allo stremo delle forze, ieri sera durante l’ultima parte dello show è andato in onda un episodio singolare rispetto alle numerose polemiche degli scorsi anni. Al termine dell’esibizione sul palco dei Coma_Cose (che per l’occasione hanno presentato il nuovo singolo “Agosto morsica”), la regia stava staccando per andare in pubblicità. Ed è proprio in questo istante, durante lo stacco di camera per il cambio inquadratura, che gli spettatori da casa hanno potuto sentire una bestemmia provenire dal pubblico.

Uno dei fan, che probabilmente si trovava vicino a un microfono, ha urlato a gran voce: “Fateci uscì Geolier *****”. Gli utenti sui social hanno iniziato da subito a riprendere la scena e a farla diventare virale. La colpa ovviamente non è da attribuire agli organizzatori. Del resto, si sa: in una diretta televisiva può accadere di tutto. Il claim scelto per questa edizione è stato proprio l’articolo 1 della Costituzione Italiana: “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”. Perché proprio di questo si è parlato. Una piazza popolata dalla stragrande maggioranza di rappresentanti della Generazione Z e testimonianze di una società sempre più alle prese con problemi e ingiustizie. Una voce che ieri, grazie alla musica, si è fatta sentire forte (bestemmie ahimè incluse).