L’euroderby di andata tra Milan e Inter di mercoledì 10 maggio sarà visibile in chiaro su Tv8. Amazon Prime Video, obbligata a rendere visibile ad almeno l’80% della popolazione la semifinale di Champions nonostante detenga l’esclusiva, ha trovato un accordo economico con Sky per la trasmissione sul canale in chiaro del broadcaster. Tutti gli appassionati di calcio in Italia potranno quindi vedere in diretta il derby di Milano, che torna dopo vent’anni in Europa.

L’intero pacchetto della partita, messo a disposizione per le regole previste dall’Agcom, sarà una produzione di Prime Video. In sostanza, bordocampisti, opinionisti, telecronista e commentatore saranno tutti di Prime Video. Dalle 19.30 in diretta da San Siro ci saranno a bordocampo Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Alessandro Nesta, Julio Cesar e Diego Milito. La telecronaca è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Nella Var Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese. Inviati a bordo campo Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani.