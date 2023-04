Continua a far discutere il caso di Micol Incorvaia, che di recente ha lamentato il fatto di essersi dovuta svegliare alle 9.30 del mattino per ritirare una consegna del fattorino. Sull’argomento è intervenuto anche Fiorello, che nel suo morning show Viva Rai2! ha commentato la vicenda con uno sfottò in piena regola. Il mattatore ha infatti chiesto di mettere a tutto schermo la notizia ripresa dai media anticipando: “Io sono senza parole”. Quindi ha letto il titolo dell’articolo in questione: “Il corriere ha suonato alle 9.30, mi ha svegliata e obbligata a scendere dal letto. Sono sconvolta”. In sottofondo, a rendere più ridicola la situazione, è stato l’uso di una musica drammatica che ha posto ironicamente l’accento sullo sfogo di Micol.

Fiorello e la sua banda, dopo attimi di silenzio, si sono lasciati andare a una sana risata e a quel punto lo showman ha così commentato: “Sto pensando a Michael, come si chiama?”, “Micol” lo hanno corretto i suoi compagni, “Ci dispiace per te” ha ripreso il conduttore, “Non si fa, io spero che il corriere sia stato arrestato subito”, “Radiato dall’albo dei corrieri” ha aggiunto Biggio.

Ed ecco che Fiorello ha continuato: “Alle 9.30 non puoi svegliare una povera… Che lavoro fa? Ex concorrente del Grande Fratello Vip. Perché lei è vip, sai perché è vip? Non lo so… Credo che sia la sorella di un’altra Incorvaia che sta con il figlio di Eleonora Giorgi”. La conclusione è esilarante: “Quindi il vippismo parte da Eleonora Giorgi che si è sposata con Massimo Ciavarro, ha fatto un figlio il quale si è fidanzato con una Incorvaia che è l’ex del cantante de Le Vibrazioni. Quindi noi volevamo esprimere cordoglio”.

Come detto, è stata la stessa Micol a rendere nota la vicenda che ha sollevato non poche polemiche in rete. La sorella di Clizia aveva spiegato ai follower: “Sono sconvolta per essermi svegliata così presto, perché il fattorino di Amazon ha deciso di suonare alle 9.30, così mi ha obbligata a scendere dal letto e a perdere il sonno”. Parole che la giovane influencer aveva provato a giustificare così: “Sapete, non ho ancora ripreso i ritmi della vita normale da quando sono uscita dalla Casa, quindi non è che me la sto vivendo proprio benissimo”. L’ironia di Fiorello, ancora una volta, è il miglior commento ai fatti dei giorni nostri.