Un incidente che poteva rivelarsi fatale. È la stessa Iva Zanicchi a raccontare cosa le è accaduto, pubblicando un video sul suo profilo Instagram mentre si mostra sorridente ma decisamente provata, costretta a letto in seguito a una brutta caduta dalle scale. “Cari amici buongiorno. È un’immagine un po’ insolita… non vorrei spaventarvi – ha esordito la cantante – Sono tornata da Roma domenica sera finito ‘Il Cantante Mascherato‘ (il noto programma di Rai1 a cui ha partecipato anche Iva) e sono caduta dalle scale. Una caduta orribile che un altro si sarebbe ammazzato. Mi volevano portare in ospedale ma io ho preferito rimanere a casa. Mi hanno messo immobile a letto per tre, quattro giorni. Mi hanno fatto le lastre: se non c’è niente di grave sospettano qualche piccola microfrattura. Se posso rimanere a casa bene, altrimenti andrò in ospedale qualche giorno”. Nonostante il brutto incidente, Iva non perde mai il suo buon umore e la sua ironia:” “Vi tengo informati per chi mi vuol bene… E per gli altri, pazienza… Non godete eh!“. Poi ha concluso il discorso:” Bisogna pensare positivo e non perdere il buon umore. Vi voglio bene e vi do un abbraccio”.

Sono tantissimi i commenti affettuosi e gli auguri di pronta guarigione nei confronti della donna, fra questi anche le colleghe e amiche Simona Ventura, che le scrive:” Ma IVA !! Cosa mi combini ?! Rimettiti presto! La tua stella” e Paola Barale: “Iva mannaggiaaaa!!!!! dai che sei una roccia!”.