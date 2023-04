Certo, sappiamo che Micol Incorvaia ha passato sei mesi dentro la Casa del Grande Fratello Vip e gli orari, in quel contesto sono certamente diversi da quelli della vita reale. Eppure le parole dell’influencer suonano fuori luogo: “Sono sconvolta per essermi svegliata così presto, perché il fattorino di Amazon ha deciso di suonare alle 9.30, così mi ha obbligata a scendere dal letto e a perdere il sonno”. Incorvaia ha poi aggiunto: “Sapete, non ho ancora ripreso i ritmi della vita normale da quando sono uscita dalla Casa, quindi non è che me la sto vivendo proprio benissimo. Voi non sapete che io ho abbandonato casa mia per 5 mesi e in questi 5 mesi ho perso anche il controllo della mia stanza che adesso è diventata un deposito. Quindi passerò i prossimi giorni a sistemare quel delirio che adesso ho ancora il coraggio di chiamare stanza. Vi dico soltanto che sembra sia scoppiata una bomba”. Una mancanza di senso della realtà mista a quella di senso dell’opportunità, diciamo, che rischia di non far fare proprio una bellissima figura all’ex concorrente del Grande Fratello Vip.