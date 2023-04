“Sono caduta giù dalle scale, ora immobile a letto”. Momenti di paura per Iva Zanicchi che nelle scorse ore ha pubblicato questo video su Instagram dal letto di casa. “È un’immagine un po’ insolita, non vorrei spaventarvi”, scherza la cantante. “Domenica sera sono tornata da Roma che avevo finito il ‘Cantante mascherato’ e sono caduta giù dalle scale, una caduta orribile, un altro si sarebbe ammazzato. Mi volevano portare all’ospedale ma io sono voluta rimanere a casa. Adesso mi hanno messo a letto, immobile per 3-4 giorni. Ho fatto le lastre, forse sospettano qualche microfrattura. Se posso rimanere a casa bene se no andrò qualche giorno in ospedale. Vi tengo informati. Non godete, mi raccomando. Bisogna pensare sempre positivo – conclude canticchiando l’iconico brano di Jovanotti -. Non perdete il buon umore. Vi voglio bene”.