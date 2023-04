Il Grande Fratello Vip è ormai finito da tempo eppure l’argomento continua ancora a tenere banco nel mondo del gossip. Ecco quindi che nelle scorse ore Micol Incorvaia ha deciso di rispondere alle domande che alcuni fan le hanno rivolto su Instagram proprio riguardo alla sua recente esperienza nella casa più spiata d’Italia. È stato così che qualcuno ha fatto notare il fatto che nel reality aveva sempre i capelli sporchi, insinuando che l’ex gieffina non si lavasse e sottolineando la sua abitudine di passarci invece della cipria.

Non si è fatta attendere la replica della diretta interessata: “Mi avrete visto poche volte fare la doccia perché di solito andavo in vasca”, ha esordito Micol. Per poi chiarire l’annosa questione dei capelli: “Io me li lavavo i capelli ovviamente.. Poi io ho i capelli grassi e già dopo un giorno sembrano sembrano sporchi. Per questo ogni tanto tamponavo con la cipria. Mai detto di mettermi la cipria per non lavare i capelli”.