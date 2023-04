Una forte scossa di terremoto è stata registrata dall’Ingv (l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) in provincia di Catania attorno alle 14:05. La scossa è stata di magnitudo 4.4 sulla scala Richter, la profondità di 20,2 km e l’epicentro in mare, a circa sei chilometri al largo della costa di Aci Castello. Paura tra i cittadini che sono scesi in strada: ecco il momento della scossa condiviso su Twitter dal Movimento EcoSocialista.