“No, non ho fatto un’idea perché sia successo”. Ha risposto così Donato De Caprio alla domanda di Bruno Vespa che gli chiedeva se si fosse fatto un’idea di come sia potuto accadere l’omicidio di sua madre. Il salumiere napoletano star di TikTok è stato infatti ospite di Porta a Porta nella puntata andata in onda giovedì 20 aprile proprio per parlare dell’omicidio della madre Rosa Gigante, trovata senza vita nella sua casa nel quartiere Pianura di Napoli, con evidenti segni di strangolamento sul collo e i vestiti parzialmente bruciati. “Io stavo lavorando, ho avuto una telefonata da mio figlio che la nonna non si sentiva bene, mio figlio non riusciva a parlare perché è un bambino, e la signora del piano di sotto mi ha detto, vieni a casa che tua mamma non sta bene”, ha raccontato De Caprio. Una volta arrivato a casa “non ho avuto nemmeno il tempo di vederla né di entrare perché c’era già la polizia che aveva sbarrato tutto”. L’uomo ha detto di non spiegarsi come Stefania Russolillo, la 47enne vicina di casa sospettata dell’omicidio, possa essere entrata in casa (“mia madre apriva solo a me e mia sorella”) e di non credere che l’omicidio possa essere frutto della gelosia per il suo successo.