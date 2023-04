La storia d’amore fra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani aveva appassionato moltissimo i follower dell’influencer. Non c’è da stupirsi quindi che la notizia della loro rottura sia stata una doccia fredda per i fan della coppia. La fine dell’amore fra l’ex gieffino e il ballerino ha quindi dato il via all’inevitabile serie infinita di pettegolezzi sui motivi che avrebbero portato i due ad allontanarsi.

C’è chi ha dato la colpa a Zorzi, accusandolo di aver tradito il compagno. I due non erano mai intervenuti a riguardo, fino a poco tempo fa. Stanzani ha infatti rilasciato un’intervista dichiarando di essere ancora molto legato a Zorzi, nonostante fra loro non ci siano più le condizioni per essere una coppia, parole che avevano trovato conferma nella presenza del ballerino alla festa di compleanno dell’ex.

Ora è lo stesso Zorzi a intervenire sulla vicenda, pubblicando una serie di storie su Instagram riguardo alle dichiarazioni del suo ex ragazzo: “È venuto al mio compleanno, ha rilasciato un’intervista in cui ha detto cose che ho apprezzato molto, molto carine e molto oneste. Quindi non capisco la voglia di parlare e di gettare fango su due persone che hanno scelto di separare le proprie strade, pur volendosi molto bene”. Riguardo alle teorie strampalate avanzate dagli haters e dal mondo del gossip, Zorzi ha ribadito: “Anche tutte le speculazioni che sono state fatte in merito al rapporto mio e di Tommy, cose gravissime che sarebbero successe dietro la nostra rottura. Il tempo è galantuomo e ha dimostrato che erano tutte stron***“.