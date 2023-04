Ieri pomeriggio, domenica 16 aprile, è andato in onda un nuovo appuntamento con Domenica In. Mara Venier, come di consueto, ha dribblato tra domande e ospiti per tutto il corso della diretta pur avendo un piccolo problema: il colpo della strega. Nel secondo blocco della trasmissione, Venier ha ospitato Elisabetta Gregoraci. La showgirl si è lasciata andare a confidenze a tutto tondo sulla mamma scomparsa, sul rapporto con il papà e l’amore per il figlio Nathan Falco, sulla sua nuova love story e il rapporto con l’ex marito Flavio Briatore.

Un mix di racconti che ha portato Gregoraci ad emozionarsi più volte. L’intervista è partita con il ricordo della mamma Melina scomparsa 12 anni fa, con cui Gregoraci fa i conti ancora oggi: “Mamma si è ammalata la prima volta a 37 anni. Oggi vorrei parlare con lei, vorrei che mi aiutasse, che mi consigliasse. Quando se ne è andata, Nathan aveva un anno. E quando è nato lei l’ha tenuto in braccio tutto il tempo, come se sapesse. Ti rimane un vuoto che non puoi colmare”. A sostenere la figlia è entrato a sorpresa in studio anche il papà della showgirl, Mario.

L’uomo (che vive a Soverato in Calabria) ha scritto una toccante lettera per Elisabetta spiegandole che ci sarà sempre per la sua famiglia e il suo nipote Nathan che, stando alle fotografie apparse sul led, è diventato grande. E Nathan Falco tiene molto uniti Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. I due continuano a vedersi e frequentarsi proprio per il bene del figlio: “Flavio è un padre molto presente, però concede a nostro figlio molte più cose di me. Lui è la mia famiglia, il papà di mio figlio, trascorriamo insieme un sacco di tempo. Viviamo in armonia, anche se ci sono delle giornate in cui non lo sopporto”. Venier quindi non ha potuto fare altro che continuare ad indagare a riguardo, chiedendo se questo rapporto con l’ex possa in un qualche modo compromettere un possibile nuovo amore. La risposta di Gregoraci, abbastanza fugace, non è tardata ad arrivare: “Un po’ sì, devo dirti la verità, non è facile“. L’amore con l’attuale fidanzato Giulio Fratini prosegue, nonostante i rumors degli ultimi giorni riguardo un possibile rinvio a giudizio di lui nell’ambito delle indagini per il fallimento della Verdi srl, ex Rifle. Su due dettagli importanti però Elisabetta sembra ferma delle sue idee: “Un figlio va più che bene e il matrimonio ad ora non è tra le priorità”. Chissà.