A guardare i loro racconti social, le difficoltà sembrano essere ormai acqua passata. Chiara Ferragni e Fedez sono appena rientrati a Milano dopo una settimana di vacanza a Dubai, dove hanno trascorso la Pasqua con i figli Leone e Vittoria, tra corse sulla spiaggia e gite nei parchi divertimenti degli Emirati. Eppure tanti fan della coppia ancora si chiedono cosa sia successo realmente tra loro: la risposta potrebbe arrivare presto. Prime Video ha annunciato infatti oggi la data di uscita e svelato il poster ufficiale della seconda stagione dello show ‘The Ferragnez – La serie’, che narra proprio il “dietro le quinte” della vita dell’imprenditrice digitale e icona della moda e di suo marito, il poliedrico artista e imprenditore. La seconda stagione della serie, prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios, debutterà in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo con i primi quattro episodi il 18 maggio 2023, per poi concludersi il 25 maggio con gli ultimi tre.

Ma non è tutto: dopo l’estate arriverà infatti ‘The Ferragnez: Sanremo Special’, una puntata speciale dedicata proprio all’avventura di Chiara Ferragni come co-conduttrice della 73esima edizione del Festival di Sanremo, tra lezioni di public speaking, fitting d’alta moda, nuove esperienze e paura da palcoscenico. Viene quindi spontaneo chiedersi se ci saranno riferimenti alla crisi che lei e Fedez hanno attraversato proprio dopo Sanremo. Neanche a dirlo, il popolo del web si è subito scatenato con i commenti d’altra parte, nella prima stagione della serie The Ferragnez, la coppia si era messa a nudo davanti alle telecamere, raccontando le sfide e i traguardi affrontati insieme ma anche il loro rapporto come giovane coppia e come genitori, aprendo agli spettatori le porte della loro casa.

