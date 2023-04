Finito il Grande Fratello per molti vip o presunti tali che hanno partecipato inizia il tour delle discoteche. Così è anche per Oriana Marzoli che insieme al fidanzato Daniele Dal Moro ha fatto tappa Villa Bonin, un locale di Vicenza. E un video ha fatto il giro del web: un ragazzo tocca il fondoschiena della ex concorrente del reality e la cosa ha fatto arrabbiare molti commentatori social che non hanno esitato a parlare di molestia. Marzoli si è accorta subito del gesto e ha cercato di allontanare l’uomo. Né lei né il compagno hanno commentato. Il video del palpeggiamento è stato ripreso anche da Striscia la Notizia.

mi si riempiono gli occhi di lacrime se penso che una donna debba guardarsi costantemente le spalle perché neanche più libera di andare in discoteca, indossare ciò che più le piace e divertirsi e che sia invece concesso a dei ratti di fare SCHIFO. #oriele pic.twitter.com/YBdVAldudZ — hola bebè ???? (@flvspd) April 16, 2023