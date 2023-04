Cecilia Rodriguez è da poco arrivata a Los Angeles per partecipare alla nuova edizione del Coachella, il festival musicale di fama internazionale che si svolge ogni anno sui campi dell’Empire Polo Club di Indio, in California. Ogni anno sono tantissime le celebrità che vi si recano per scatenarsi a ritmo di musica e mostrare i propri look. Fra questi, anche l’ex concorrente del Gf Vip, che ha deciso di festeggiare il suo arrivo nella città degli angeli pubblicando delle foto in cui danza scatenata sul letto della sua camera d’albergo.

Vestita con un coloratissimo completo fluo, perfettamente in tema con il mood coachelliano, Cecilia non ha fatto caso a un “piccolo particolare” che invece non è sfuggito ai suoi follower, che non hanno perso tempo e hanno iniziato a tempestare la sezione commenti di critiche nei suoi confronti.

La sorella di Belen ha infatti “dimenticato” di togliersi le scarpe da ginnastica, prima di iniziare a saltare e ballare sul letto. Scelta che le è costata una pioggia di commenti per nulla entusiasti: “Le scarpe no! Anche se le lenzuola le cambieranno! Non si può proprio vedere!” ha scritto qualcuno, “Ma non ti fa schifo dormire dove sei salita con le scarpe?”. Oltre all’aspetto igienico, a infastidire i fan sarebbe stato il comportamento di Rodriguez, ritenuto poco rispettoso per l’hotel, per il suo staff e addirittura per chi occuperà la stanza dopo di lei: “La mancanza di rispetto per chi dopo di lei, per lavoro, è “impiegato” nella pulizia della stanza, fa capire nettamente il livello di educazione anche verso i futuri ospiti“, scrive un utente indignato. “Che tristezza, fanno due soldi e si credono le star”, un altro commento lapidario.