Il governo Meloni ha nominato ai vertici di Terna, che si occupa della gestione dell’infrastruttura della rete elettrica, Giuseppina Di Foggia come amministratrice delegata e Igor De Biasio come presidente, quest’ultimo presente anche all’interno del cda Rai in quota Lega. Nel consiglio di amministrazione di Terna entra ufficialmente Angelica Krystle Donati, giovane imprenditrice prodigio, figlia della conduttrice Milly Carlucci e dell’imprenditore Angelo Donati.

La manager, classe 1986, vanta un curriculum di spessore. Nata a Los Angeles, vive tra Roma e Londra. Dopo aver studiato alla Marymount International School in Inghilterra e alla Sevenoaks School, si è laureata in Management alla London School of economics. Nel 2009 ha poi frequentato il master of Business Administration dell’Università di Oxford e a 26 anni è entrata a far parte del Donati immobiliare Group, società della Donati Spa, fondata dal padre nel 1978.

Donati nel 2020 è stata nominata presidente di Ance Giovani, alla guida di oltre 1.800 giovani imprenditori tra i 18 e i 40 anni. Il sito Dagospia aveva notato le sue prime apparizioni televisive nei mesi scorsi, in primis nel talk show di La7 “DiMartedì“, al centro del dibattito temi economici. La manager, che rientra così nel giro di nomine del governo Meloni, rappresenta la quota più giovane in assoluto del Cda.

Imprenditrice e manager nel settore delle costruzioni, esperta sui temi del proptech e dell’impatto della trasformazione digitale. Fin da bambina voleva seguire le orme del papà: “Sono fortunata, ma non lavoro grazie ai miei genitori. Sono sincera, se non fosse stato per la mia famiglia non avrei potuto avere la possibilità di frequentare certe scuole, ma il lavoro l’ho avuto per le mie competenze”, aveva dichiarato al settimanale “Gente“.