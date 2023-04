Lei 83enne e lui 37enne festeggiano due anni di matrimonio “bollente” sui social. C’è chi la sta paragonando alla relazione dell’Eliseo tra Macron e madame Brigitte, ma quello che è accaduto tra la signora Iris Jones originaria di Bristol, in Inghilterra, e Mohamed Ahmed Ibriham, originario de Il Cairo in Egitto ha ancora più dell’incredibile. Intanto la differenza di età che là è di 25 anni qui è di 46, quasi il doppio (anche se la somiglianza tra Iris e Brigitte è sconvolgente). L’aspetto più curioso, però, di questo testacoda sentimentale senza età è che i due piccioncini hanno voluto far sapere al mondo intero del loro amore e della loro intesa sotto le lenzuola.

Nel video su Youtube che celebra i due anni di fidanzamento vengono ricordate alcune tappe della relazione tra Iris e Mohamed. I due si sono conosciuti su Facebook in un gruppo per atei e tra loro è subito scattata la scintilla. Non sono poi bastate cinque mesi di lunghe notti a chattare, il desiderio di incontrarsi fisicamente era troppo forte. Lei si è scapicollata da Bristol all’Egitto prendendo un aereo e una volta incrociati gli sguardi eccoli iniziare una passione che non sembra essersi più spenta. C’è poi un dettaglio che ha fatto andare in visibilio i follower di Iris e Mohamed: il sesso. “La mia posizione preferita? – affermò la donna in un’intervista tv – La pecorina”. Iris spiegò poi che Mohamed è molto focoso e che molte volte dalla foga rischia di “strapparle la pelle delle gambe (…) che è molto sottile”: “Quando si tratta di fare l’amore può essere doloroso. Potrei finire al pronto soccorso con strappi sulla pelle, ma abbiamo risolto. In quella posizione il rischio è ridotto”