E se Matthew McConaughey e Woody Harrelson fossero davvero fratelli? Sta facendo molto discutere e fantasticare i fan questa storia che sembra scritta da qualche romanziere del MidWest o inventata da uno sceneggiatore che vuole vincere un Oscar. Le due star hollywoodiane hanno infatti annunciato che dopo EDtv e True Detective reciteranno di nuovo insieme in una comedy targata Apple TV+, scritta da David West Read e intitolata Brother from Another Mother. Nei 10 episodi della serie McConaughey e Harrelson interpreteranno due attori simili a loro stessi che vanno a vivere con le famiglie insieme in un ranch del Texas. È stato il premio Oscar per Dallas Buyers Club nel 2013 a spiegare che il titolo richiama i grande legame di amicizia che i due hanno nella realtà a cui va aggiunta una curiosità che farebbe contenti i RIS e il generale Garofano. Nella chiacchierata che McConaughey ha fatto nell’intervista ha spiegato che si sta chiedendo da tempo se tra lui e Woody ci sia effettivamente un legame di parentela, addirittura se i due sono fratelli. A dare il via ad una congettura da Carramba che sorpresa sarebbe stata la rivelazione della madre di McConaughey che avrebbe dichiarato di aver conosciuto il padre di Harrelson probabilmente in modo molto intimo. “I miei figli lo chiamano zio Woody. I suoi figli mi chiamano zio Matthew. La mia famiglia pensa che in molte fotografie di lui ci sia io. E viceversa”, ha affermato la star di The wedding planner. L’attore ha poi evocato il momento in cui alcuni anni fa era in vacanza in Grecia con Harrelson e lì era presente anche sua mamma che avrebbe detto: “Woody, conoscevo tuo padre”. Tutti erano consapevoli che quel “conoscevo” sottintendeva qualcosa tipo una conoscenza, ehm, biblica”. A quel punto Matthew si è messo ad indagare e ha scoperto, incrociando il periodo di congedo del padre di Harrelson e la separazione dal secondo marito di sua mamma, che molto probabilmente la frequentazione tra sua mamma e il padre di Harrelson è avvenuta sul serio. Insomma, ora ci vorrebbe un bel test del DNA, ma i due attori non sembrano ancora intenzionati al grande passo.